rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Донские казаки пожаловались, что их во время переписи записывали в русские

17 января 11:01
Фото: depkazak.donland.ru
В станицах и хуторах Ростовской области переписчики часто не задавали вопрос о национальной принадлежности, автоматически записывая всех в русские, сообщил RostovGazeta краевед, активист казачьего движения, основатель Школы литературного гутора Вячеслав Бублеев.

Он рассказывает, что переписался сам, на портале госуслуг, указав и казачью национальность. Но, по его словам, вопрос о национальной принадлежности в сельской местности региона переписчики часто не задавали, записывая всех русскими. Хотя многие хотели якобы записаться казаками.

«Это было в тех населенных пунктах, где деятельность казачьего актива практически не ведется. Например, в Боковском или Шолоховском районах. Мои родственники в хуторе Калундаевском спохватились, и спросили переписчиков, почему же не спрашивают о национальности. На что переписчики ответили: „Ну, ясно же! Вы русские?“. На что мои родные возмутились, заявив, что они казаки. В итоге их так и записали. Но те, кто не спохватились, были записаны в русские», — рассказывает Вячеслав Бублеев.

По его словам, иная картина сложилась на Хопре и по реке Бузулук - в Волгоградской области.

Фото: novochgrad.ru

«Там большее количество людей указывали на свою принадлежность к донской казачьей нации. И женщины, и старики, и молодежь. В целом, я считаю, что мы своего добились, — отмечает Вячеслав Бублеев. — Да, каждому была предоставлена возможность правильно указать и свою национальность, и родной язык. Но что будет дальше, „на выходе“, как я понял, мы узнаем не скоро».

Ранее RostovGazeta выясняла, почему перепись населения в Ростовской области прошла с большими проблемами.

Материалы по теме
«Казаки по национальности»: зачем в Ростовской области разделяют русскихКазакам в Ростовской области поднимут зарплаты в 2022 годуРостовские ученые заявили о разграблении древнего кургана казаками
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00