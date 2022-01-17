Донские казаки пожаловались, что их во время переписи записывали в русские

«Это было в тех населенных пунктах, где деятельность казачьего актива практически не ведется. Например, в Боковском или Шолоховском районах. Мои родственники в хуторе Калундаевском спохватились, и спросили переписчиков, почему же не спрашивают о национальности. На что переписчики ответили: „Ну, ясно же! Вы русские?“. На что мои родные возмутились, заявив, что они казаки. В итоге их так и записали. Но те, кто не спохватились, были записаны в русские», — рассказывает Вячеслав Бублеев.