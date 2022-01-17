Донские казаки пожаловались, что их во время переписи записывали в русские

Он рассказывает, что переписался сам, на портале госуслуг, указав и казачью национальность. Но, по его словам, вопрос о национальной принадлежности в сельской местности региона переписчики часто не задавали, записывая всех русскими. Хотя многие хотели якобы записаться казаками.
«Это было в тех населенных пунктах, где деятельность казачьего актива практически не ведется. Например, в Боковском или Шолоховском районах. Мои родственники в хуторе Калундаевском спохватились, и спросили переписчиков, почему же не спрашивают о национальности. На что переписчики ответили: „Ну, ясно же! Вы русские?“. На что мои родные возмутились, заявив, что они казаки. В итоге их так и записали. Но те, кто не спохватились, были записаны в русские», — рассказывает Вячеслав Бублеев.
По его словам, иная картина сложилась на Хопре и по реке Бузулук - в Волгоградской области.
«Там большее количество людей указывали на свою принадлежность к донской казачьей нации. И женщины, и старики, и молодежь. В целом, я считаю, что мы своего добились, — отмечает Вячеслав Бублеев. — Да, каждому была предоставлена возможность правильно указать и свою национальность, и родной язык. Но что будет дальше, „на выходе“, как я понял, мы узнаем не скоро».
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