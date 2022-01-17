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Ростовские поисковики получили президентский грант на изучение геноцида во время ВОВ

17 января 14:40
Фото: donland.ru
В Ростовской области 32 некоммерческие организации (НКО) стали победителями конкурса Фонда президентских грантов 2022 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Победители конкурса получили на реализацию своих проектов порядка 49,38 миллиона рублей.

Самую большую сумму поддержки из ростовских НКО получила региональная поисковая общественная организация «Миус-фронт». Проект под названием «Без срока давности – День памяти», на который организация получила грант, направлен на патриотическое воспитание молодежи Ростовской области и на изучение материалов, посвященных трагическим событиям времен Великой Отечественной войны.

По словам первого заместителя главы Ростовской области Игоря Гуськова, НКО, которые не получили грантовой поддержки, могут принять участие в очередном конкурсе Фонда президентских грантов в 2022 году. На него прием заявок начнётся 1 февраля.

Ранее генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что качество проекта для конкурса Фонда президентских грантов должно выражаться в идее проекта, его уникальности и общественной значимости. Также Карманов подчеркнул, что для реализации проекта нужна качественная команда.

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