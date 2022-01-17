Ростовские поисковики получили президентский грант на изучение геноцида во время ВОВ

Победители конкурса получили на реализацию своих проектов порядка 49,38 миллиона рублей.
Самую большую сумму поддержки из ростовских НКО получила региональная поисковая общественная организация «Миус-фронт». Проект под названием «Без срока давности – День памяти», на который организация получила грант, направлен на патриотическое воспитание молодежи Ростовской области и на изучение материалов, посвященных трагическим событиям времен Великой Отечественной войны.
По словам первого заместителя главы Ростовской области Игоря Гуськова, НКО, которые не получили грантовой поддержки, могут принять участие в очередном конкурсе Фонда президентских грантов в 2022 году. На него прием заявок начнётся 1 февраля.
Ранее генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что качество проекта для конкурса Фонда президентских грантов должно выражаться в идее проекта, его уникальности и общественной значимости. Также Карманов подчеркнул, что для реализации проекта нужна качественная команда.