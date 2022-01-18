Киев обвинили в подготовке к войне на границе с Ростовской областью в 2022 году

Своими наблюдениями он поделился с изданием РИА Новости Крым. По его словам, ухудшение ситуации на линии разграничения может говорить о подготовке украинской армии к войне.
«Для этого подверстывают планы укрепления взаимодействия с НАТО. Также есть планы расширения поставок вооружения», — уточнил эксперт.
Он добавил, что в этом году Украина хочет провести несколько учений, в которых задействуют военных из других стран.
Ранее появилась информация, что украинские военные атаковали мирное село рядом с Ростовской областью. О пострадавших информации не поступало.