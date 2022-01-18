МИД Канады предостерег своих граждан от поездок в Ростовскую область в 2022 году

Оно обновило рекомендации, в которые теперь попала Украина и часть территорий России. В том числе Ростовская область.
«Сейчас на границе с Украиной непредсказуемая ситуация и все может поменяться в любой момент. Посещать Ростовскую область опасно из-за возможных вооруженных столкновений», — говорится в обращении.
Гражданам, которые окажутся на этой территории, рекомендовали подумать, чтобы уехать обратно.
Ранее Киев обвинили в подготовке к войне на границе с Ростовской областью в 2022 году. Украине неоднократно приписывали начало боевых действий на Донбассе, который граничит с донским регионом.