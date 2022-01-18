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МИД Канады предостерег своих граждан от поездок в Ростовскую область в 2022 году

18 января 06:01
Фото: pexels.com
Министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам не посещать Ростовскую область из-за существующей опасности, говорится на сайте министерства.

Оно обновило рекомендации, в которые теперь попала Украина и часть территорий России. В том числе Ростовская область.

«Сейчас на границе с Украиной непредсказуемая ситуация и все может поменяться в любой момент. Посещать Ростовскую область опасно из-за возможных вооруженных столкновений», — говорится в обращении.

Гражданам, которые окажутся на этой территории, рекомендовали подумать, чтобы уехать обратно.

Ранее Киев обвинили в подготовке к войне на границе с Ростовской областью в 2022 году. Украине неоднократно приписывали начало боевых действий на Донбассе, который граничит с донским регионом.

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