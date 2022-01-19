Бойцов «Правого сектора» заметили в районе границы с Ростовской областью

Стоит учитывать, что «Правый сектор» является запрещенной в России организацией. Их представителей заметили в районе населенного пункта, подконтрольного украинской армии.
По некоторым данным, их сопровождает съемочная группа одного их телеканалов. Представители группировки открыто дают интервью и называют себя военнослужащими.
Цель визита бойцов на Донбасс пока не раскрывается. До этого появилась информация, что люди в форме захватили школу на Украине рядом с Ростовской областью. В этой операции участвовали около 60 человек.