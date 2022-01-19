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Бойцов «Правого сектора» заметили в районе границы с Ростовской областью

19 января 08:01
Фото: mil.ru
Новая партия бойцов «Правого сектора» прибыла в Донбасс, который граничит с Ростовской областью, заявили представители Народной милиции ДНР.

Стоит учитывать, что «Правый сектор» является запрещенной в России организацией. Их представителей заметили в районе населенного пункта, подконтрольного украинской армии.

По некоторым данным, их сопровождает съемочная группа одного их телеканалов. Представители группировки открыто дают интервью и называют себя военнослужащими.

Цель визита бойцов на Донбасс пока не раскрывается. До этого появилась информация, что люди в форме захватили школу на Украине рядом с Ростовской областью. В этой операции участвовали около 60 человек.

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