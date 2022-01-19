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Posted 19 января 2022, 08:49

Published 19 января 2022, 08:49

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Штамм коронавируса омикрон выявили во всех регионах ЮФО и СКФО

19 января 2022, 08:49
Во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов зарегистрировали случаи заражения штаммом омикрон, следует из официальной статистики.

В Ростовской области первым пациентом стал студент из Конго, прибывший на учебу. Сейчас количество выявленных случаев выросло до 37.

В Краснодарском крае заразились двое мужчин, Кубань была последним регионом в ЮФО и СКФО, свободным от омикрона. После новогодних праздников новый штамм обнаружили в Ингушетии, Астраханской области и на Ставрополье.

Кроме того, пациенты есть в Волгоградской области, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

Ранее ростовский врач рассказал о симптомах заражения штаммом COVID-19 омикрон. К ним относятся головная боль, насморк, боль в горле. Возможен ларингит, с изменением голоса.

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