Штамм коронавируса омикрон выявили во всех регионах ЮФО и СКФО

Posted 19 января 2022, 08:49
Published 19 января 2022, 08:49
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
В Ростовской области первым пациентом стал студент из Конго, прибывший на учебу. Сейчас количество выявленных случаев выросло до 37.
В Краснодарском крае заразились двое мужчин, Кубань была последним регионом в ЮФО и СКФО, свободным от омикрона. После новогодних праздников новый штамм обнаружили в Ингушетии, Астраханской области и на Ставрополье.
Кроме того, пациенты есть в Волгоградской области, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.
Ранее ростовский врач рассказал о симптомах заражения штаммом COVID-19 омикрон. К ним относятся головная боль, насморк, боль в горле. Возможен ларингит, с изменением голоса.