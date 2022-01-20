Жители Ростовской области потратили 1,7 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Ростовская область заняла второе место среди регионов Юга России и Северного Кавказа по количеству потраченных жителями денег на приобретение лекарств для лечения коронавируса.
А вот первую строчку в списке занял Краснодарский край. Здесь жители потратили на эти препараты почти 3,3 миллиарда рублей.
В целом же по России наибольшие траты на лекарства от ковида понесли москвичи и жители Московской области — по пять миллиардов рублей.
Больше всего граждане РФ потратили денег на противовирусный препарат умифеновир (арбидол). За него россияне отдали в общей сложности 16,8 миллиарда рублей. Далее идут иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 миллиарда рублей) и фавипиравир (2,9 миллиарда рублей).
Стоит отметить, что все лекарства следует принимать только после консультации с врачом.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пятая коронавирусная волна может стать последней. Пик этой волны ожидается в ближайшую пару недель.