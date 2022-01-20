rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Ростовской области потратили 1,7 млрд рублей на лекарства от коронавируса

20 января 08:50
Фото: freepik/freepik.com
Расходы жителей Ростовской области на лекарственные средства от COVID-19 в 2021 году составили свыше 1,7 млрд рублей, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ростовская область заняла второе место среди регионов Юга России и Северного Кавказа по количеству потраченных жителями денег на приобретение лекарств для лечения коронавируса.

А вот первую строчку в списке занял Краснодарский край. Здесь жители потратили на эти препараты почти 3,3 миллиарда рублей.

В целом же по России наибольшие траты на лекарства от ковида понесли москвичи и жители Московской области — по пять миллиардов рублей.

Больше всего граждане РФ потратили денег на противовирусный препарат умифеновир (арбидол). За него россияне отдали в общей сложности 16,8 миллиарда рублей. Далее идут иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 миллиарда рублей) и фавипиравир (2,9 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что все лекарства следует принимать только после консультации с врачом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пятая коронавирусная волна может стать последней. Пик этой волны ожидается в ближайшую пару недель.

Материалы по теме
«У коронавируса выходной был»: как в Ростове прошли купания на Крещение 19 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00