Ростовский врач пояснил, как в Ростове выявляют заражения штаммом COVID-19 омикрон

Posted 21 января 2022, 09:32
Published 21 января 2022, 09:32
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
По словам врача, перед ростовскими поликлиниками нет задачи выявлять, каким штаммом COVID-19 заразился пациент.
«Люди сдают ПЦР-тест с целью выявления в поликлинике коронавируса, а никак не его разновидностей. То есть при ПЦР-тесте мы выявляем наличие или отсутствие в мазке генетического материала РНК вируса SARS-CoV-2, и не более того. Потому что на лечение человека от COVID-19 определение штамма никак не влияет. Безусловно, у заразившихся коронавирусом возможны клинические отличия, разная симптоматика. Но у нас есть определенный стандарт лечения коронавируса, который мы выполняем», — отмечает Игорь Гайнутдинов.
Соответственно, обратившись в поликлинику, зараженный человек никак не узнает, каким штаммом он заражен.
«Это уже более детальное исследование. Оно проводится позже, в уполномоченных лабораториях. И делается это исключительно для того, чтобы понимать, какие процессы происходят в сложной эпидемиологической обстановке. А на лечение коронавируса выявление штамма не оказывает никакого влияния», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что жители Ростовской области потребовали от властей прекратить «кошмарить людей» QR-кодами.