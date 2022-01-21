rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2022, 09:32

Published 21 января 2022, 09:32

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Ростовский врач пояснил, как в Ростове выявляют заражения штаммом COVID-19 омикрон

Ростовский врач пояснил, как в Ростове выявляют заражения штаммом COVID-19 омикрон

21 января 2022, 09:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Перед поликлиникой нет задачи определять каким штаммом COVID-19 заражен пациент. Это исследование ведется в уполномоченных лабораториях для понимания процессов эпидемиологической обстановки, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.

По словам врача, перед ростовскими поликлиниками нет задачи выявлять, каким штаммом COVID-19 заразился пациент.

«Люди сдают ПЦР-тест с целью выявления в поликлинике коронавируса, а никак не его разновидностей. То есть при ПЦР-тесте мы выявляем наличие или отсутствие в мазке генетического материала РНК вируса SARS-CoV-2, и не более того. Потому что на лечение человека от COVID-19 определение штамма никак не влияет. Безусловно, у заразившихся коронавирусом возможны клинические отличия, разная симптоматика. Но у нас есть определенный стандарт лечения коронавируса, который мы выполняем», — отмечает Игорь Гайнутдинов.

Соответственно, обратившись в поликлинику, зараженный человек никак не узнает, каким штаммом он заражен.

«Это уже более детальное исследование. Оно проводится позже, в уполномоченных лабораториях. И делается это исключительно для того, чтобы понимать, какие процессы происходят в сложной эпидемиологической обстановке. А на лечение коронавируса выявление штамма не оказывает никакого влияния», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что жители Ростовской области потребовали от властей прекратить «кошмарить людей» QR-кодами.

#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика