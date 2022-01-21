Ростовский врач пояснил, как в Ростове выявляют заражения штаммом COVID-19 омикрон

«Люди сдают ПЦР-тест с целью выявления в поликлинике коронавируса, а никак не его разновидностей. То есть при ПЦР-тесте мы выявляем наличие или отсутствие в мазке генетического материала РНК вируса SARS-CoV-2, и не более того. Потому что на лечение человека от COVID-19 определение штамма никак не влияет. Безусловно, у заразившихся коронавирусом возможны клинические отличия, разная симптоматика. Но у нас есть определенный стандарт лечения коронавируса, который мы выполняем», — отмечает Игорь Гайнутдинов.