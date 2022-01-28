Турист сравнил работу коммунальщиков зимой в Ростове и Волгограде

Posted 28 января 2022, 16:43
Published 28 января 2022, 16:43
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Турист из Волгограда застал вечером в Ростове сильный снег. А на утро, по его словам, дороги и тротуары были почищены. Также он отметил, что на улицах нет снежной каши и наледи.
Свое удивление необычно чистыми дорогами и тротуарами гость города объяснил тем, что в его родном Волгограде такое встретишь не часто. Однако он подметил, что за пределами центра Ростова лежит снег, а тротуары не чищены.
Ранее корреспондент издания RostovGazeta опросил жителей Ростова о том, как они оценивают качество уборки снега в городе. Так, большая часть опрошенных пожаловалась на то, что в Ростове навалы снега на пешеходных дорожках.