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Posted 1 февраля 2022, 06:36

Published 1 февраля 2022, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Остановку транспорта запретят в Ростове на Судостроительной с 19 февраля

Остановку транспорта запретят в Ростове на Судостроительной с 19 февраля

1 февраля 2022, 06:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице Судостроительной с 19 февраля, сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Запрет будет действовать на оба участка проезжей части. На Судостроительной разместят специальные знаки. Они будут установлены на участке от улицы 2-я Володарского до улицы Судостроительная, 90 (восточная сторона), а также от улицы Судостроительная, 72 до улицы Судостроительная, 66 (западная сторона).

Таким образом, городские власти хотят увеличить пропускную способность Судостроительной. Кроме того, это позволит повысить уровень безопасности на этом участке проезжей части.

Напомним, в Ростове под парковку туристических автобусов было выделено семь мест в исторических кварталах города. Таким образом, городские властирешили проблему паркинга туристического транспорта в туристических районах города. На выделенных мэрией местах водители смогут быстро припарковать автобусы с отдыхающими.

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