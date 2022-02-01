Остановку транспорта запретят в Ростове на Судостроительной с 19 февраля

Запрет будет действовать на оба участка проезжей части. На Судостроительной разместят специальные знаки. Они будут установлены на участке от улицы 2-я Володарского до улицы Судостроительная, 90 (восточная сторона), а также от улицы Судостроительная, 72 до улицы Судостроительная, 66 (западная сторона).