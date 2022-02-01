В Ростовской области привили от COVID-19 меньше четверти студентов-иностранцев

«Ректоры и директоры филиалов держат на контроле ситуацию по вакцинации и ревакцинации сотрудников, а также студентов наших университетов. У нас проблема с иностранными студентами. Иностранных студентов в Ростовской области 7,4 тысячи человек. Но вакцинацию прошли сегодня с использованием медицинских полисов, которые они имеют 1622 человека», — сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.