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Posted 1 февраля 2022, 15:08

Published 1 февраля 2022, 15:08

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростовской области привили от COVID-19 меньше четверти студентов-иностранцев

1 февраля 2022, 15:08
В Ростовской области не более 21,9% иностранных студентов прошли вакцинацию от коронавируса, об этом сообщил ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи рассказал, что в настоящий момент ВУЗы Ростовской области держать ситуацию в коронавирусом на особом контроле в образовательных учреждениях.

Он отметил, что в настоящий момент вакцинация российских студентов в ВУЗах занимает от 60% до 70% от общего числа учащихся, среди сотрудников показатели вакцинации составили от 70% до 85%. При этом лидером вакцинации оказался РостГМУ, чьи показатели превысили 85% и среди учащихся, и среди педагогов.

«Ректоры и директоры филиалов держат на контроле ситуацию по вакцинации и ревакцинации сотрудников, а также студентов наших университетов. У нас проблема с иностранными студентами. Иностранных студентов в Ростовской области 7,4 тысячи человек. Но вакцинацию прошли сегодня с использованием медицинских полисов, которые они имеют 1622 человека», — сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Месхи рассказал, что ВУЗы заключают договор с поликлиникой № 4 в Ростове, чтобы иностранные студенты прошли вакцинацию на платной основе.

Ранее в Ростовской области жители выдвинули конспирологическую теорию о начале детской вакцинации.

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