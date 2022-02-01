В Ростовской области привили от COVID-19 меньше четверти студентов-иностранцев

Posted 1 февраля 2022, 15:08
Published 1 февраля 2022, 15:08
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи рассказал, что в настоящий момент ВУЗы Ростовской области держать ситуацию в коронавирусом на особом контроле в образовательных учреждениях.
Он отметил, что в настоящий момент вакцинация российских студентов в ВУЗах занимает от 60% до 70% от общего числа учащихся, среди сотрудников показатели вакцинации составили от 70% до 85%. При этом лидером вакцинации оказался РостГМУ, чьи показатели превысили 85% и среди учащихся, и среди педагогов.
«Ректоры и директоры филиалов держат на контроле ситуацию по вакцинации и ревакцинации сотрудников, а также студентов наших университетов. У нас проблема с иностранными студентами. Иностранных студентов в Ростовской области 7,4 тысячи человек. Но вакцинацию прошли сегодня с использованием медицинских полисов, которые они имеют 1622 человека», — сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Месхи рассказал, что ВУЗы заключают договор с поликлиникой № 4 в Ростове, чтобы иностранные студенты прошли вакцинацию на платной основе.
Ранее в Ростовской области жители выдвинули конспирологическую теорию о начале детской вакцинации.