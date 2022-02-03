Минкульт РФ отклонил проект объединенной охранной зоны Ростова

Как утверждают общественники, Минкультуры РФ отправило проект на доработку еще летом 2020 года. Однако с того времени никто доработанный проект не предоставил. Кроме того, активисты отметили, что проект остался неизменным с 2019 года.
По мнению общественников, сделано это было намеренно. Таким образом, власти хотели подождать, пока все споры вокруг проекта утихнут, чтобы протолкнуть его без поправок. При этом в Минкультуры РФ не согласовали проект из-за несоблюдения законодательства.
«Администрация и сотрудники Комитета рисовали радужную картину светлого будущего, которое наступит, если примут проект. О том, что многоэтажки в центре прекратят строить, новые дома впишутся в исторический облик и так далее. В какой-то момент отсутствие этой зоны вообще стало источником всех бед. Например, из-за этого почему-то нельзя отремонтировать филармонию», - сообщили активисты движения.
Ранее руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин заявил, что продвигаемый проект объединенных охранных зон не выполняет задачу по сохранению исторического центра Ростова. По его словам, подготовленный документ разрешает застройку в старом городе.
Кожин также рассказал о том, что архитектор города Ростова довел губернатору информацию о домах, которые попали в список аварийных и подлежат сносу, однако их нужно реконструировать и сохранять.