rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минкульт РФ отклонил проект объединенной охранной зоны Ростова

3 февраля 07:35
Фото: RostovGazeta
Министерство культуры России отклонило проект объединенной охранной зоны Ростова-на-Дону, который направили власти города на согласование, сообщили активисты движения «Мой фасад».

Как утверждают общественники, Минкультуры РФ отправило проект на доработку еще летом 2020 года. Однако с того времени никто доработанный проект не предоставил. Кроме того, активисты отметили, что проект остался неизменным с 2019 года.

По мнению общественников, сделано это было намеренно. Таким образом, власти хотели подождать, пока все споры вокруг проекта утихнут, чтобы протолкнуть его без поправок. При этом в Минкультуры РФ не согласовали проект из-за несоблюдения законодательства.

«Администрация и сотрудники Комитета рисовали радужную картину светлого будущего, которое наступит, если примут проект. О том, что многоэтажки в центре прекратят строить, новые дома впишутся в исторический облик и так далее. В какой-то момент отсутствие этой зоны вообще стало источником всех бед. Например, из-за этого почему-то нельзя отремонтировать филармонию», - сообщили активисты движения.

Ранее руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин заявил, что продвигаемый проект объединенных охранных зон не выполняет задачу по сохранению исторического центра Ростова. По его словам, подготовленный документ разрешает застройку в старом городе.

Фото: vk.com/moifasad

Кожин также рассказал о том, что архитектор города Ростова довел губернатору информацию о домах, которые попали в список аварийных и подлежат сносу, однако их нужно реконструировать и сохранять.

Материалы по теме
Снести нельзя отремонтировать: как ростовчане воюют с властями за аварийный дом
#Новости#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00