Наемников из Польши заметили на границе Ростовской области и Украины

Наемников заметили на подконтрольной Киеву территории. По некоторым данным, сейчас две группы вооруженных людей находятся в районе населенного пункта Попасная.
«Всего заметили около 40 человек, на них смешанная форма одежды тактического типа. Они разговаривают на польском языке и могут совместно с укранскими войсками совершать диверсионно-террористические акты», — сказано в сообщении.
Отмечается, что наемники могут попытаться нанести урон объектам гражданской инфраструктуры. Тогда это вынудит ДНР к ответным действиям.