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Наемников из Польши заметили на границе Ростовской области и Украины

7 февраля 09:08
Фото: U.S. Army Europe/CC0/flickr.com / Staff Sgt. Elizabeth Tarr
К украинским войскам присоединились наемники из Польши, которые сейчас находятся в Донбассе, граничащим с Ростовской областью, сообщили в Народной милиции ДНР.

Наемников заметили на подконтрольной Киеву территории. По некоторым данным, сейчас две группы вооруженных людей находятся в районе населенного пункта Попасная.

«Всего заметили около 40 человек, на них смешанная форма одежды тактического типа. Они разговаривают на польском языке и могут совместно с укранскими войсками совершать диверсионно-террористические акты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что наемники могут попытаться нанести урон объектам гражданской инфраструктуры. Тогда это вынудит ДНР к ответным действиям.

Ранее стало известно, что Украина отправила призывников на границу с Ростовской областью.

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