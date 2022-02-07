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Власти в Ростове-на-Дону рассказали о новых правилах выписки после коронавируса

7 февраля 10:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону изменилась процедура закрытия больничного для тех, кто переболел коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Местных жителей предупредили, что изменились санитарно-эпидемиологические требования. Так, самоизоляция больше не потребуется тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Кроме того, отменили и семидневный карантин. Теперь не всем потребуется сдавать ПЦР-тест после коронавируса, чтобы снова начать работать или учиться.

Если лечение длилось более семи дней, то тестирование не потребуется. В ином случае нужно будет сделать ПЦР.

«Пациентов могут выписать из стационара до получения отрицательного результата. Но это не касается тех, кто живет в общежитиях и гостиницах», — уточнили в мэрии.

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