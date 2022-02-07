Местных жителей предупредили, что изменились санитарно-эпидемиологические требования. Так, самоизоляция больше не потребуется тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом.
Кроме того, отменили и семидневный карантин. Теперь не всем потребуется сдавать ПЦР-тест после коронавируса, чтобы снова начать работать или учиться.
Если лечение длилось более семи дней, то тестирование не потребуется. В ином случае нужно будет сделать ПЦР.
«Пациентов могут выписать из стационара до получения отрицательного результата. Но это не касается тех, кто живет в общежитиях и гостиницах», — уточнили в мэрии.
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