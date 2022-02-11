Агрессивные собаки в Ростове уничтожают домашних животных и пугают людей на Сельмаше

На улице 1-й Конной Армии обитает свора бездомных собак. Они проявляют агрессию и убивают других животных. Так, они чуть не разорвали одного из псов, им помешала девушка, которая с сумкой набросилась на стаю, из-за чего собакам пришлось убегать.
«Никто из местных жителей не знает, кто может стать „слабым сородичем“ в следующий раз для этих псов. Вдруг они начнут бросаться на людей», — заявили горожане.
В комментариях пользователи написали, что в этом районе есть детский сад и родители переживают за своих детей. Ростовчане призвали власти разобраться с агрессивными животными.