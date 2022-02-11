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Агрессивные собаки в Ростове уничтожают домашних животных и пугают людей на Сельмаше

11 февраля 10:41
Фото: Ростов Главный / vk.com
В Ростове-на-Дону на Сельмаше бездомные собаки нападают на более мелких домашних животных и представляют угрозу для безопасности людей, сообщили местные жители в «ВКонтакте».

На улице 1-й Конной Армии обитает свора бездомных собак. Они проявляют агрессию и убивают других животных. Так, они чуть не разорвали одного из псов, им помешала девушка, которая с сумкой набросилась на стаю, из-за чего собакам пришлось убегать.

«Никто из местных жителей не знает, кто может стать „слабым сородичем“ в следующий раз для этих псов. Вдруг они начнут бросаться на людей», — заявили горожане.

В комментариях пользователи написали, что в этом районе есть детский сад и родители переживают за своих детей. Ростовчане призвали власти разобраться с агрессивными животными.

Ранее ростовчане осудили нападение живодеров на котокафе во время пожара.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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