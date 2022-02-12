Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в Тихом Доне, скончалась на 88 году жизни

Сообщается, что актриса Зинаида Кириенко была госпитализирована в четверг, 10 февраля, с подозрением на коронавирус, что позднее подтвердили медики. Всего спустя двое суток женщина скончалась, уйдя на 88 году жизни.
Ее самыми известными работами стали экранизации «Тихого Дона» и «Судьбы человека», а также фильмы «Казаки» и «Судьба». Женщина имела выдающуюся карьеру не только в кинематографе, но и в театральном искусстве. Ее общий стаж на театральном поприще составил более 60 лет.
Ранее в Ростовском отделении ЛДПР подтвердили госпитализацию 76-летнего Владимира Жириновского, который заболел коронавирусной инфекцией. В партии рассказали, что здоровью их лидера ничего не угрожает, хотя о выздоровлении говорить пока преждевременно.