Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в Тихом Доне, скончалась на 88 году жизни

Ее самыми известными работами стали экранизации «Тихого Дона» и «Судьбы человека», а также фильмы «Казаки» и «Судьба». Женщина имела выдающуюся карьеру не только в кинематографе, но и в театральном искусстве. Ее общий стаж на театральном поприще составил более 60 лет.