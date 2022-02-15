В ЦБ ожидают скорейшее принятие закона о кредитных каникулах

Как сообщает iz.ru, закон позволяет сделать механизм кредитных каникул для потребительских кредитов постоянным. Инструментом можно будет воспользоваться один раз по разным договорам.
Также закон дает возможность малообеспеченным россиянам открыть отдельный депозит, проценты по которому будут выше уровня ключевой ставки. При этом пополнять вклад и снимать средства можно будет в любое время с небольшими ограничениями.
Кроме того, предполагается, что переводы, снятие наличных и другие подобные операции по карте на сумму до 15 тыс. рублей в месяц должны быть освобождены от комиссий.