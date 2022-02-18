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Posted 18 февраля 2022, 16:27

Published 18 февраля 2022, 16:27

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Беженцам с Донбасса в Ростовской области выплатят по 10 тысяч рублей

Беженцам с Донбасса в Ростовской области выплатят по 10 тысяч рублей

18 февраля 2022, 16:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эвакуированным из Донбасса в Ростовскую область беженцам президент России Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — сообщил Песков.

В Кремле отметили, что Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и организовать на месте работу по созданию условий для размещения беженцев.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России с просьбой оказать региону экстренную помощь для размещения беженцев из Донбасса.

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