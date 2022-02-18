Беженцам с Донбасса в Ростовской области выплатят по 10 тысяч рублей

Posted 18 февраля 2022, 16:27
Published 18 февраля 2022, 16:27
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — сообщил Песков.
В Кремле отметили, что Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и организовать на месте работу по созданию условий для размещения беженцев.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России с просьбой оказать региону экстренную помощь для размещения беженцев из Донбасса.