Около 600 детей доставят из Донбасса в Ростовскую область

Posted 18 февраля 2022, 17:57
Published 18 февраля 2022, 17:57
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Первыми в регион доставят 600 детей из интернатов и детских домов. Автобусы уже выдвинулись в сторону донского региона.
«Примерное количество детей, первая партия, — около 600 человек из ДНР. Также готовят несовершеннолетних из ЛНР», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата.
Напомним, что в пятницу главы ДНР и ЛНР попросили местных жителей уехать в Россию, в том числе Ростовскую область. Они заявили, что Украина готовится к войне.
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь всем прибывшим.