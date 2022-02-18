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Posted 18 февраля 2022, 17:57

Published 18 февраля 2022, 17:57

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Около 600 детей доставят из Донбасса в Ростовскую область

Около 600 детей доставят из Донбасса в Ростовскую область

18 февраля 2022, 17:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовскую область начали выезжать первые автобусы с людьми, которых эвакуируют с территории Донбасса, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Первыми в регион доставят 600 детей из интернатов и детских домов. Автобусы уже выдвинулись в сторону донского региона.

«Примерное количество детей, первая партия, — около 600 человек из ДНР. Также готовят несовершеннолетних из ЛНР», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата.

Напомним, что в пятницу главы ДНР и ЛНР попросили местных жителей уехать в Россию, в том числе Ростовскую область. Они заявили, что Украина готовится к войне.

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь всем прибывшим.

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#Общество#Новости
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