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Posted 19 февраля 2022, 08:05

Published 19 февраля 2022, 08:05

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

В Ростовской области выплаты беженцам с Донбасса начнутся 19 февраля

В Ростовской области выплаты беженцам с Донбасса начнутся 19 февраля

19 февраля 2022, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в субботу, 19 февраля, планируется начать оказывать материальную помощь беженцам из Донбасса, заявила глава Минтруда региона Елена Елисеева.

По ее словам, у многих есть счета в российских банках. Сейчас эту информацию собирают для перечисления денег», — уточнила Елисеева.

Она добавил, что помощь получит каждый прибывший человек. Что касается детей, то деньги дадут их законным представителям.

Сейчас людей размещают на базах отдыха и в санаториях. Всего ожидается прибытие более 100 тысяч человек.

Эвакуация началась после заявления глав ЛНР и ДНР о том, что Украина может напасть на Донбасс.

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#Экономика#Новости
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