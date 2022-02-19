В Ростовской области выплаты беженцам с Донбасса начнутся 19 февраля

Posted 19 февраля 2022, 08:05
Published 19 февраля 2022, 08:05
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
По ее словам, у многих есть счета в российских банках. Сейчас эту информацию собирают для перечисления денег», — уточнила Елисеева.
Она добавил, что помощь получит каждый прибывший человек. Что касается детей, то деньги дадут их законным представителям.
Сейчас людей размещают на базах отдыха и в санаториях. Всего ожидается прибытие более 100 тысяч человек.
Эвакуация началась после заявления глав ЛНР и ДНР о том, что Украина может напасть на Донбасс.