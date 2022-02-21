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Posted 21 февраля 2022, 08:26

Published 21 февраля 2022, 08:26

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

«Два ребенка в класс»: ростовчане обсудили, сколько беженцев пойдут в школы Ростова

«Два ребенка в класс»: ростовчане обсудили, сколько беженцев пойдут в школы Ростова

21 февраля 2022, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
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Поступление в школы Ростовской области детей беженцев с ЛНР и ДНР обсуждают ростовчане в соцсетях.

Некоторые жители региона встретили негативно сообщения о том, что в ростовских школах будут учиться дети, приехавшие с Донбасса, где существует угроза военного вторжения. В основном ростовчане жалуются на то, что классы и так переполнены.

«104 школы я насчитала в Ростове, это по 20 человек на школу. Два человека в класс. Это так заметно? Нет, пусть лучше под обстрелом умрут?!», — отвечают им неравнодушные пользователи соцсети.

Напомним, в школах Ростовской области будут проходить обучение 1977 детей беженцев из ДНР и ЛНР. На данный момент уже определены учебные заведения, в которые они смогут пойти. До этого дети пройдут медицинский осмотр.

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