«Два ребенка в класс»: ростовчане обсудили, сколько беженцев пойдут в школы Ростова

Posted 21 февраля 2022, 08:26
Published 21 февраля 2022, 08:26
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Некоторые жители региона встретили негативно сообщения о том, что в ростовских школах будут учиться дети, приехавшие с Донбасса, где существует угроза военного вторжения. В основном ростовчане жалуются на то, что классы и так переполнены.
«104 школы я насчитала в Ростове, это по 20 человек на школу. Два человека в класс. Это так заметно? Нет, пусть лучше под обстрелом умрут?!», — отвечают им неравнодушные пользователи соцсети.
Напомним, в школах Ростовской области будут проходить обучение 1977 детей беженцев из ДНР и ЛНР. На данный момент уже определены учебные заведения, в которые они смогут пойти. До этого дети пройдут медицинский осмотр.