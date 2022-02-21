Почти 2 тысячи беженцев протестированы на COVID-19 в Ростовской области

Posted 21 февраля 2022, 09:43
Published 21 февраля 2022, 09:43
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Гуськов рассказал, что полтысячи беженцев с ЛНР и ДНР обратились за медицинской помощью. Более 300 человек потребовалось амбулаторное лечение.
«Госпитализировано 25 человек, из них две беременные женщины, 18 детей», — сообщил он.
В пунктах временного размещения прибывающие в Ростовскую область беженцы проходят исследование на коронавирус. Для этого в регион были доставлены дополнительные ПЦР-тесты.
Напомним, по данным правительства Ростовской области, за 24 часа в регионе было зафиксировано 3977 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Ростове — 858 человек.
С начала пандемии в Ростовской области заразились коронавирусом 297167 человек, а умерло 10,2 тысячи зараженных.