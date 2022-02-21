Почти 2 тысячи беженцев протестированы на COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области тестирование на коронавирус прошли около двух тысяч переселенцев с Донбасса, сообщил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов в эфире «Россия 24».

Гуськов рассказал, что полтысячи беженцев с ЛНР и ДНР обратились за медицинской помощью. Более 300 человек потребовалось амбулаторное лечение. «Госпитализировано 25 человек, из них две беременные женщины, 18 детей», — сообщил он. В пунктах временного размещения прибывающие в Ростовскую область беженцы проходят исследование на коронавирус. Для этого в регион были доставлены дополнительные ПЦР-тесты. Напомним, по данным правительства Ростовской области, за 24 часа в регионе было зафиксировано 3977 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Ростове — 858 человек. С начала пандемии в Ростовской области заразились коронавирусом 297167 человек, а умерло 10,2 тысячи зараженных.