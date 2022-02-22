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Следком РФ возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля у СЦКК в Луганске

22 февраля 15:14
Фото: Луганск Информ Центр
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва транспортного средства перед представительством Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня в Луганска, информацию разместила пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что ГСУ СК РФ инициировало возбуждение уголовного дела по признакам покушения на убийство свыше двух человек. Распоряжение о возбуждении дела дал глава СК России Александр Бастрыкин.

Следствие установило, что вечером понедельника, 21 февраля, неустановленная группа лиц, находившаяся на территории ЛНР, разместила в ВАЗ-2106 взрывчатку, чтобы реализовать покушение на главу Представительства СЦКК.

Согласно данным следователей участники группы полностью отдавали себе отчет в своих действиях и осознавали потенциальную опасность взрыва для общественности. Вместе с этим сообщается, что им не удалось довести задуманное до конца из-за сложившихся обстоятельств.

СК РФ сообщил, что проведет необходимые мероприятия, чтобы установить личности причастных и наказать их за произошедшее согласно букве закона.

Ранее Бастрыкин отдал распоряжение расследовать дело о падении снаряда на территорию погранпункта.

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