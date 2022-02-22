Следком РФ возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля у СЦКК в Луганске

Сообщается, что ГСУ СК РФ инициировало возбуждение уголовного дела по признакам покушения на убийство свыше двух человек. Распоряжение о возбуждении дела дал глава СК России Александр Бастрыкин.
Следствие установило, что вечером понедельника, 21 февраля, неустановленная группа лиц, находившаяся на территории ЛНР, разместила в ВАЗ-2106 взрывчатку, чтобы реализовать покушение на главу Представительства СЦКК.
Согласно данным следователей участники группы полностью отдавали себе отчет в своих действиях и осознавали потенциальную опасность взрыва для общественности. Вместе с этим сообщается, что им не удалось довести задуманное до конца из-за сложившихся обстоятельств.
СК РФ сообщил, что проведет необходимые мероприятия, чтобы установить личности причастных и наказать их за произошедшее согласно букве закона.