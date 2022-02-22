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Власти Киева допустили введение военного положения в Донбассе

22 февраля 10:47
Фото: 1MI
После признания независимости ДНР и ЛНР в Украине рассказали о возможных вариантах развития событий и мерах реагирования. Киев не исключает введения военного положения, ограниченного Донецкой и Луганской областями.

Депутат украинской Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев рассказал журналистам, какими могут быть следующие шаги властей страны после признания ДНР и ЛНР независимыми.

Главная мысль его выступления заключалась в том, что Украина не собирается прописывать в конституции особый статус ЛНР и ДНР, а равно и вести с ними переговоры. Статус Донецкой и Луганской республик уже определён, говорит Киев, и регламентирован текстом Минских соглашений.

«Может быть и военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями — Донецкой и Луганской», — сообщил он.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что введение военного положения в Донбассе и ЛНР возможно только в случае начала «мощной войны». Зеленский сообщил, что получил запрос от МИДа Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот вопрос, как и другие шаги после ратификации договора РФ с ДНР и ЛНР будет проработан в ближайшее время.

Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипотношений с Украиной «был бы крайне нежелательным сценарием».

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