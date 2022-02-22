Власти Киева допустили введение военного положения в Донбассе

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что введение военного положения в Донбассе и ЛНР возможно только в случае начала «мощной войны». Зеленский сообщил, что получил запрос от МИДа Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот вопрос, как и другие шаги после ратификации договора РФ с ДНР и ЛНР будет проработан в ближайшее время.