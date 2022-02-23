Граждане ЛДНР не смогут вернуться на родину из Ростовской области из-за угроз ВСУ

Виктор Водолацкий рассказал, что, несмотря на тоску беженцев ЛДНР по их дому, граждане республик Донбасса не смогут вернуться на родину в ближайшее время из-за военного положения и активности Вооруженных сил Украины в зоне соприкосновения.
Напомним, совсем недавно депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что около миллиона граждан ЛДНР подали заявку на получение статуса гражданина Российской Федерации. Этот же статус к 15 февраля обрели более 775 тысяч жителей Донбасса.
О том, что происходит в зоне соприкосновения ЛДНР и Украины можно подробно прочитать в обзоре по прямой ссылке.