Граждане ЛДНР не смогут вернуться на родину из Ростовской области из-за угроз ВСУ

В России предполагают, что возвращение жителей Донбасса на родину из Ростовской области откладывается на неопределенный срок из-за агрессии ВСУ, об этом сообщил Telegram-канал «Inside Donetsk» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.