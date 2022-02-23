Матпомощь в Ростовской области получили более 2,7 тысячи беженцев с Донбасса

Министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что к 23 февраля гарантированную выплату по 10 тысяч рублей выплатили 2770 гражданам ЛДНР. Это составляет свыше 40% от поданных на материальную помощь заявок. Кроме того в ведомстве продолжают получать заявки из других субъектов страны, а также вынужденных переселенцев, которые нашли убежище у своих родных.