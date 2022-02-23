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Матпомощь в Ростовской области получили более 2,7 тысячи беженцев с Донбасса

23 февраля 07:24
Фото: donland.ru
В Ростовской области более 2,7 тысячи беженцев получили гарантированную выплату размером 10 тысяч рублей, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что в настоящий момент на территории Ростовской области в 125 ПВРах разместили более 6,8 тысячи граждан Донецкой и Луганской народных республик, при этом больше половины беженцев составляют дети и подростки.

Кроме того у утру среды, 23 февраля, в правительстве отчитались о том, что более 11,7 тысячи беженцев следуют в другие 12 субъектов Российской федерации на поездах. В числе беженцев находятся более 5,5 тысячи несовершеннолетних, которые размещены в 17 железнодорожных составах.

Министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что к 23 февраля гарантированную выплату по 10 тысяч рублей выплатили 2770 гражданам ЛДНР. Это составляет свыше 40% от поданных на материальную помощь заявок. Кроме того в ведомстве продолжают получать заявки из других субъектов страны, а также вынужденных переселенцев, которые нашли убежище у своих родных.

Напомним, за последние сутки на территорию Ростовской области прибыли более 20 тысяч беженцев.

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