Матпомощь в Ростовской области получили более 2,7 тысячи беженцев с Донбасса

Власти рассказали, что в настоящий момент на территории Ростовской области в 125 ПВРах разместили более 6,8 тысячи граждан Донецкой и Луганской народных республик, при этом больше половины беженцев составляют дети и подростки.
Кроме того у утру среды, 23 февраля, в правительстве отчитались о том, что более 11,7 тысячи беженцев следуют в другие 12 субъектов Российской федерации на поездах. В числе беженцев находятся более 5,5 тысячи несовершеннолетних, которые размещены в 17 железнодорожных составах.
Министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что к 23 февраля гарантированную выплату по 10 тысяч рублей выплатили 2770 гражданам ЛДНР. Это составляет свыше 40% от поданных на материальную помощь заявок. Кроме того в ведомстве продолжают получать заявки из других субъектов страны, а также вынужденных переселенцев, которые нашли убежище у своих родных.