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МЧС России фиксирует сокращение потока беженцев после признания ЛДНР

23 февраля 08:11
Фото: Telegram: ДНР онлайн
Врио главы МЧС России Александр Чуприян объявил о сокращении потока беженцев и налаживании взаимодействия в оказании помощи гражданам ЛДНР, об этом сообщил портал ТАСС.

Александр Чуприян рассказал, что в настоящий момент МЧС России отработали механизмы по вопросам помощи беженцам и готовы к любому развитию сценария на территориях Донбасса. В случае ухудшения ситуации ведомство готово оказать помощь всем нуждающимся. Вместе с этим в России продолжает расти число регионов, готовых оказать помощь вынужденным переселенцам.

Одна Врио главы МЧС заявил, что после признания суверенитета республик поток беженцев стал сокращаться, и сейчас на территории России находятся менее 95 тысяч граждан ЛДНР.

Ранее в RostovGazeta выяснили, какие изменения ждут Ростовскую область после признания ЛДНР и ратификации сотрудничества с республиками.

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