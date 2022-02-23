МЧС России фиксирует сокращение потока беженцев после признания ЛДНР

Александр Чуприян рассказал, что в настоящий момент МЧС России отработали механизмы по вопросам помощи беженцам и готовы к любому развитию сценария на территориях Донбасса. В случае ухудшения ситуации ведомство готово оказать помощь всем нуждающимся. Вместе с этим в России продолжает расти число регионов, готовых оказать помощь вынужденным переселенцам.
Одна Врио главы МЧС заявил, что после признания суверенитета республик поток беженцев стал сокращаться, и сейчас на территории России находятся менее 95 тысяч граждан ЛДНР.
Ранее в RostovGazeta выяснили, какие изменения ждут Ростовскую область после признания ЛДНР и ратификации сотрудничества с республиками.