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МИД Украины призвал граждан уезжать из Ростовской области и других регионов России

23 февраля 10:41
Фото: Pexels.com
Гражданам Украины рекомендовали немедленно вернуться на территории своей страны из-за обострения конфликта с Россией, обращение опубликовали на портале Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины обратился к своим согражданам с сообщением о немедленном возвращении на родину, а тем, кто собирался выехать на территорию Российской Федерации, воздержаться от визитов в Россию, поскольку власти страны заявили о неспособности обеспечить безопасность украинцев.

Причиной подобного заявления по словам украинского МИД стала агрессия со стороны России. При условии возникновения проблем они оставили контактные номера консульств, которые позволят гражданам решить вопросы во время нахождения на территориях Российской Федерации.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий объявил о том, что власти не могут назвать временные рамки, когда беженцы Донбасса смогут вернуться домой.

Ранее RostovGazeta подготовила подробную аналитику политологов о последствиях признания республик Донбасса.

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