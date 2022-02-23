МИД Украины призвал граждан уезжать из Ростовской области и других регионов России

МИД Украины обратился к своим согражданам с сообщением о немедленном возвращении на родину, а тем, кто собирался выехать на территорию Российской Федерации, воздержаться от визитов в Россию, поскольку власти страны заявили о неспособности обеспечить безопасность украинцев.