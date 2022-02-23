Почти 50 субъектов РФ готовы перевезти и принять беженцев ЛДНР из Ростовской области

Власти Ростовской области рассказали, что в настоящий момент для размещения беженцев развернули 125 ПВРов, девять городков жизнеобеспечения, а также на стадии установки находится полевой ПВР, рассчитанный на прием 600 беженцев. В резерв власти подготовили около 50 ПВР.
Кроме того донское правительство напомнило, что сейчас на территории России в 12 субъектах нашли убежище 17 тысяч беженцев, которых разместили в 230 ПВРах. Еще 47 регионов предложили свою помощь по размещению и приготовили в общей сложности более 650 ПВРов, которые способны принять свыше 58 тысяч человек.
Напомним, в настоящий момент на территории России находится менее 95 тысяч беженцев, 15 тысяч из них прибыли в последние сутки.