Почти 50 субъектов РФ готовы перевезти и принять беженцев ЛДНР из Ростовской области

Кроме того донское правительство напомнило, что сейчас на территории России в 12 субъектах нашли убежище 17 тысяч беженцев, которых разместили в 230 ПВРах. Еще 47 регионов предложили свою помощь по размещению и приготовили в общей сложности более 650 ПВРов, которые способны принять свыше 58 тысяч человек.