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Почти 50 субъектов РФ готовы перевезти и принять беженцев ЛДНР из Ростовской области

23 февраля 09:29
Фото: donland.ru
В России около 50 субъектов выразили готовность принять беженцев с Донбасса на своих территориях по примеру Ростовской области, об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти Ростовской области рассказали, что в настоящий момент для размещения беженцев развернули 125 ПВРов, девять городков жизнеобеспечения, а также на стадии установки находится полевой ПВР, рассчитанный на прием 600 беженцев. В резерв власти подготовили около 50 ПВР.

Кроме того донское правительство напомнило, что сейчас на территории России в 12 субъектах нашли убежище 17 тысяч беженцев, которых разместили в 230 ПВРах. Еще 47 регионов предложили свою помощь по размещению и приготовили в общей сложности более 650 ПВРов, которые способны принять свыше 58 тысяч человек.

Напомним, в настоящий момент на территории России находится менее 95 тысяч беженцев, 15 тысяч из них прибыли в последние сутки.

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