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Появились подробности ночных взрывов в Луганске

23 февраля 08:50
Фото: pixabay.com
Серию взрывов большой мощности устроили бойцы ВСУ в Луганске, сообщает собственный корреспондент RostovGazeta в ЛНР.

Появились детали ночных взрывов в Луганске. Ранее СМИ проинформировали, что в районе 4 часов утра в Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо. Но местные жители сообщают, что слышали серию взрывов большой мощности. И они оказались правы.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения (СЦКК) сообщило новые детали произошедшего.

«На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», — рассказал представитель СЦКК Алексей Гетманский.

По его словам, металлические столбы разрушены на 60-70%, поэтому движение троллейбусов будет приостановлено.

Как оказалось, опоры были взорваны не в районе самого депо, которое находится на удалении от жилых домов, а на повороте в депо от автовокзала, то есть в непосредственной близости от места эвакуации населения.

Кроме того, всего в 70 местах от взрывов находится склад с пиротехническими изделиями. На месте диверсии продолжают работать спасатели и силовики ЛНР.

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