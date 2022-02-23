Сумму содержания беженцев в Ростовской области могут увеличить вдвое

Напомним, в Ростовской области по состоянию на 23 февраля организовано 125 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из республик. Всего там поселили 6,8 тысяч человек. Половина из них - это дети. Большая часть ПВР находится в Неклиновском районе Ростовской области.