Сумму содержания беженцев в Ростовской области могут увеличить вдвое

На данный момент на содержание приезжих с ДНР и ЛНР тратится ежесуточно 800 рублей. Эта сумма может быть увеличена до 1,6 тысяч рублей.
«Но решение должно принять федеральное правительство», - сообщили в пресс-центре.
Данный вопрос обсуждался представителями властей различных регионов, поскольку установленный размер содержания не соответствует сегодняшним ценам. Стоит отметить, что в пунктах временного пребывания переселенцы получают питание и все необходимое.
Напомним, в Ростовской области по состоянию на 23 февраля организовано 125 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из республик. Всего там поселили 6,8 тысяч человек. Половина из них - это дети. Большая часть ПВР находится в Неклиновском районе Ростовской области.