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Сумму содержания беженцев в Ростовской области могут увеличить вдвое

23 февраля 12:55
Фото: МЧС РФ
Средства, выделенные на содержание эвакуируемых из Донбасса, могут быть увеличены вдвое, сообщили в пресс-центре Ростовской области.

На данный момент на содержание приезжих с ДНР и ЛНР тратится ежесуточно 800 рублей. Эта сумма может быть увеличена до 1,6 тысяч рублей.

«Но решение должно принять федеральное правительство», - сообщили в пресс-центре.

Данный вопрос обсуждался представителями властей различных регионов, поскольку установленный размер содержания не соответствует сегодняшним ценам. Стоит отметить, что в пунктах временного пребывания переселенцы получают питание и все необходимое.

Напомним, в Ростовской области по состоянию на 23 февраля организовано 125 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев из республик. Всего там поселили 6,8 тысяч человек. Половина из них - это дети. Большая часть ПВР находится в Неклиновском районе Ростовской области.

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