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Украинские диверсанты подорвали снаряд в троллейбусном депо в Луганске

23 февраля 05:16
Фото: Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC
В Луганске в среду, 23 февраля, неизвестные устроили взрыв на территории троллейбусного депо Луганска, об этом сообщили в республиканском отделении Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня.

Взрыв на объекте транспортной инфраструктуры города произошел в среду, 23 февраля, в 4.15 мск, в СЦКК произошедшее решили квалифицировать как теракт.

В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли туда после проверки территории взрывотехниками.

Подробного описания повреждений на территории депо пока нет, однако с места происшествия стали появляться первые кадры.

Напомним, это не первый взрыв на территории ЛДНР в последние двое суток. Так 22 февраля в автомобиле, припаркованном у СЦКК Луганска, произошел взрыв. Его посчитали попыткой покушения на жизнь руководителя СЦКК.

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