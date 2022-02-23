Украинские диверсанты подорвали снаряд в троллейбусном депо в Луганске

Взрыв на объекте транспортной инфраструктуры города произошел в среду, 23 февраля, в 4.15 мск, в СЦКК произошедшее решили квалифицировать как теракт.
В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли туда после проверки территории взрывотехниками.
Подробного описания повреждений на территории депо пока нет, однако с места происшествия стали появляться первые кадры.
Напомним, это не первый взрыв на территории ЛДНР в последние двое суток. Так 22 февраля в автомобиле, припаркованном у СЦКК Луганска, произошел взрыв. Его посчитали попыткой покушения на жизнь руководителя СЦКК.