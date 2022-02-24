Эвакуацию населения объявили в Луганской области

Жителей Луганской области призывают покидать свои дома и на своем транспорте выдвигаться в сторону Днепра.
Часть населения, у которого нет личных автомобилей, будут вывозить поездами со станций Лисичанск, Рубежное, Сватово.
Кроме того, на Украине было объявлено военное положение.
Ранее в Киеве сообщили, что Украина из-за обстрелов потеряла часть территорий. В частности из под ее контроля вышли села Городище и Меловое.
По информации Госслужбы Украины по ЧС, после захвата населенных пунктов произошло возгорание воинской части возле города Пивовары, а также начались пожары в Винницкой области.