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Пособия в Ростовской области получили более 5,2 тысячи беженцев с Донбасса

24 февраля 17:53
Фото: Telegram: ДНР онлайн
В Ростовской области пособия в размере 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч вынужденных переселенцев ЛДНР, об этом сообщили в правительстве региона.

В правительстве Ростовской области объявили, что к 19.00 мск 24 февраля в пунктах временного размещения устроили 6231 человека. При этом 3208 беженцев еще не достигли совершеннолетия.

Вместе с этим глава Министерства труда и соцразвития региона Елена Елисеева отчиталась, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 5266 граждан ЛДНР. Среди иных видов помощи беженцы с Донбасса имеют право получить юридическую помощь, к вечеру 24 февраля три бригады юристов провели более 360 консультаций с вынужденными переселенцами.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться всеобщей панике.

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