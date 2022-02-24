Пособия в Ростовской области получили более 5,2 тысячи беженцев с Донбасса

Вместе с этим глава Министерства труда и соцразвития региона Елена Елисеева отчиталась, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 5266 граждан ЛДНР. Среди иных видов помощи беженцы с Донбасса имеют право получить юридическую помощь, к вечеру 24 февраля три бригады юристов провели более 360 консультаций с вынужденными переселенцами.