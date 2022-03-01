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Posted 1 марта 2022, 12:40

Published 1 марта 2022, 12:40

Modified 21 февраля, 13:11

Updated 21 февраля, 13:11

Члены Миссии ОБСЕ эвакуируются из ДНР через границу Ростовской области

1 марта 2022, 12:40
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Представитель ДНР объявил, что более 40 автомобилей ОБСЕ эвакуируются в Россию через Ростовскую область, об этом сообщил портал РИА Новости.

Центр контроля режима прекращения огня объявил, что во вторник, 1 марта, началась эвакуация членов миссии ОБСЕ. Так 43 автомобиля выехали из Донецка в направлении КПП «Успенки», чтобы укрыться на территории России.

Накануне 28 февраля пресс-служба ОБСЕ заявила, что команды из Донецка и Луганска ждут эвакуации в ближайшее время.

Согласно последним данным эвакуация потребовалась из-за обострения обстановки на востоке Украины в линии соприкосновения с войсками ЛДНР. Сообщается, что в Крематорске Вооруженные силы Украины захватили 20 автомобилей ОБСЕ, несмотря на то, что наблюдатели не имеют отношения к боевым действия и по сути являются гражданскими лицами.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отъезд ОБСЕ может свидетельствовать о планах Украины атаковать территории республик.

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