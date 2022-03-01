Члены Миссии ОБСЕ эвакуируются из ДНР через границу Ростовской области

Согласно последним данным эвакуация потребовалась из-за обострения обстановки на востоке Украины в линии соприкосновения с войсками ЛДНР. Сообщается, что в Крематорске Вооруженные силы Украины захватили 20 автомобилей ОБСЕ, несмотря на то, что наблюдатели не имеют отношения к боевым действия и по сути являются гражданскими лицами.