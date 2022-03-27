Новые мигающие светофоры установят в Ростове на пяти улицах

Сумма контракта на установку светофоров составляет 1,3 миллиона рублей. Подрядчик на данные работы должен быть определен 7 апреля.
Новые светофоры появятся в переулках Журавлева и Марины Расковой, а также на улицах Лермонтовская, Украинская, 15-я Линия и Солидарности.
Всего будет установлено шесть светофоров типа Т7. Данные светофоры используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах. Они нужны для привлечения внимания автовладельцев с целью повышения безопасности дорожного движения.
Ранее ростовчане потребовали у городских властей провести ремонт дорог в центре города после того, как сити-менеджер Ростова отчитался о сдаче в эксплуатацию пяти участков дорог в Левенцовском.