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Новые мигающие светофоры установят в Ростове на пяти улицах

27 марта 14:09
Фото: Pixabay
В Ростове хотят установить светодиодные желтые мигающие светофоры типа, информация об этом появилась на портале Госзакупки.

Сумма контракта на установку светофоров составляет 1,3 миллиона рублей. Подрядчик на данные работы должен быть определен 7 апреля.

Новые светофоры появятся в переулках Журавлева и Марины Расковой, а также на улицах Лермонтовская, Украинская, 15-я Линия и Солидарности.

Всего будет установлено шесть светофоров типа Т7. Данные светофоры используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах. Они нужны для привлечения внимания автовладельцев с целью повышения безопасности дорожного движения.

Ранее ростовчане потребовали у городских властей провести ремонт дорог в центре города после того, как сити-менеджер Ростова отчитался о сдаче в эксплуатацию пяти участков дорог в Левенцовском.

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