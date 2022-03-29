Глава ДНР Пушилин допускает возможность вхождения республики в состав России

Во вторник, 29 марта, пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР опубликовала сообщение, согласно которому местные власти собираются рассмотреть потенциальную возможность вхождения в состав России. Однако сам процесс станет предметом обсуждения только тогда, когда территорию республики полностью освободят от присутствия сил противника.