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Глава ДНР Пушилин допускает возможность вхождения республики в состав России

29 марта 17:21
Фото: ДНР Онлайн
Глава правительства Донецкой Народной Республики Денис Пушилин собирается рассмотреть вопрос вхождения территорий в состав Российской Федерации, сообщение об этом опубликовала пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

Во вторник, 29 марта, пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР опубликовала сообщение, согласно которому местные власти собираются рассмотреть потенциальную возможность вхождения в состав России. Однако сам процесс станет предметом обсуждения только тогда, когда территорию республики полностью освободят от присутствия сил противника.

Двумя днями ранее уже глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, что необходимо для проведения референдумов в ЛДНР, и какие выгоды республикам Донбасса принесет вхождение в состав России.

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