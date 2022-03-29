Урбанисты прогнозируют замедление темпов развития Ростова из-за санкций

«Сейчас реализация необходимого городу проекта скоростного трамвая находится под угрозой. Заготовленный под него инфраструктурный кредит решили перенаправить на завершение обхода Ростова по трассе М-4 "Дон". Это правильное решение, сейчас нужно по максимуму закончить уже начатые проекты, прежде чем влезать в новые», — считает урбанист объединения по сохранению исторического наследия Ростова-на-Дону «МойФасад» Даниил Светличный.