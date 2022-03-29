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Урбанисты прогнозируют замедление темпов развития Ростова из-за санкций

29 марта 09:11
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Городу придется отказаться от крупных и дорогих проектов, менее масштабные проекты могут потерять в качестве, а развиваться Ростов будет значительно медленнее, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал урбанист Даниил Светличный.

Западные страны ввели по отношению к России масштабный пакет санкций, который затронул почти сферы жизни страны. Корреспондент RostovGazeta пообщался с урбанистами, которые считают, что напряжённая ситуация во внешней политике может сказаться на замедлении развития Ростова.

«Сейчас реализация необходимого городу проекта скоростного трамвая находится под угрозой. Заготовленный под него инфраструктурный кредит решили перенаправить на завершение обхода Ростова по трассе М-4 "Дон". Это правильное решение, сейчас нужно по максимуму закончить уже начатые проекты, прежде чем влезать в новые», — считает урбанист объединения по сохранению исторического наследия Ростова-на-Дону «МойФасад» Даниил Светличный.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Урбанист добавляет, что скорее всего городу придется отложить некоторые проекты, например, продления набережной.

«Многие глобальные проекты будут заморожены. Реализовать те цели, которые сегодня кажутся достаточно простыми, будет гораздо сложнее. Тот же переход на брутто-контракты и регулярное обновление автобусного парка. Большинство изменений в городе, видимо, будет происходить с применением временных и дешевых материалов», — заключает Даниил Светличный.

Ранее RostovGazeta писала о том, что проект по модернизации трамваев в Таганроге обещают закончить, несмотря на санкции.

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