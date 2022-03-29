Жителям малых и средних городов в Ростовской области назвали их зарплаты

Рейтинг регионов страны по уровню доходов сформировали на основе официальной статистики. Донской регион оказался на 66 месте.
В среднем в малых городах области в минувшем году люди получали 32,7 тысячи рублей. Рост доходов за год превысил 11%.
Ниже Ростовской области расположился Краснодарский край и Ульяновская область. Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.
В хвосте рейтинга очутилась Чечня с зарплатами почти в 24 тысячи рублей.
Ранее появилась информация, что зарплата рабочих в Ростовской области в среднем составила 46 тысяч рублей.