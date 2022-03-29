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Жителям малых и средних городов в Ростовской области назвали их зарплаты

29 марта 07:51
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области жители малых и средних городов получают на 36% меньше, чем люди в крупных, пишет РИА «Рейтинг».

Рейтинг регионов страны по уровню доходов сформировали на основе официальной статистики. Донской регион оказался на 66 месте.

В среднем в малых городах области в минувшем году люди получали 32,7 тысячи рублей. Рост доходов за год превысил 11%.

Ниже Ростовской области расположился Краснодарский край и Ульяновская область. Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.

В хвосте рейтинга очутилась Чечня с зарплатами почти в 24 тысячи рублей.

Ранее появилась информация, что зарплата рабочих в Ростовской области в среднем составила 46 тысяч рублей.

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#Новости#Экономика
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