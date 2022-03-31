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Posted 31 марта 2022, 11:58

Published 31 марта 2022, 11:58

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

Эксперт рассказал, что принесет Ростовской области вступление ЛДНР в состав России

Эксперт рассказал, что принесет Ростовской области вступление ЛДНР в состав России

31 марта 2022, 11:58
Фото: 1MI.
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Эксклюзив
После событий 2014 года естественная и тысячелетиями исхоженная разными народами дорога в Европу через низовья Дона, оказалась прервана. При ее восстановлении в мирной обстановке Ростов, как и весь юг, получает новые возможности развития, сообщил RostovGazeta профессор, заслуженный юрист РФ Сергей Юсов.

По словам профессора, в конце позапрошлого столетия Ростов-на-Дону не случайно заслужил ряд прозвищ, таких, как «Русский Чикаго», «Город-купец», «Ростов-папа». Взрывное развитие будущей донской столицы было обусловлено соединением транспортных магистралей, благодаря которым он стал важнейшим узлом связи людей и товарных отношений.

«Посмотрите на глобус - со всей Азии естественная и тысячелетиями исхоженная разными народами дорога в Европу не минует низовья Дона. Сейчас эта линия коммуникаций миллиардов людей прервана. При её восстановлении и мирной обстановке Ростов и весь Юг России получает новые возможности развития», - говорит Сергей Юсов.

Однако собеседник подчеркивает, что новые возможности для развития Ростовской области зависят от статуса и границ регионов ЛДНР и былой Новроссии.

«Слова главы Луганской республики Леонида Пасечника в интервью иностранным журналистам о возможном референдуме о присоединении к России вызвали очень серьёзный резонанс. Но им же они и были осторожно отыграны назад. С заявлениями как о «личном мнении», так и оговорках: «После, получив свободу, наши граждане вправе определить свою судьбу», - отмечает Сергей Юсов. - А в Москве , в лице реальных ньюсмейкеров, эту тему развивать не стали. Оно и понятно. Кремль должен оставить за собой возможность манёвра».

Профессор добавляет, что до того, как Ростовская область и ее жители начнут получать экономические выгоды от восстановления и развития международных коммуникаций, должны быть разрешены военные и политические проблемы.

«И очередность этих событий неизменна. Как и когда? Может и есть пророк, которому это доподлинно известно. Но я с ним не знаком», - резюмирует Сергей Юсов.

Ранее RostovGazeta со ссылкой на слова Анатолий Вассермана сообщала, в чем заключается основная опасность Украины.

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