Эксперт рассказал, что принесет Ростовской области вступление ЛДНР в состав России

«Слова главы Луганской республики Леонида Пасечника в интервью иностранным журналистам о возможном референдуме о присоединении к России вызвали очень серьёзный резонанс. Но им же они и были осторожно отыграны назад. С заявлениями как о «личном мнении», так и оговорках: «После, получив свободу, наши граждане вправе определить свою судьбу», - отмечает Сергей Юсов. - А в Москве , в лице реальных ньюсмейкеров, эту тему развивать не стали. Оно и понятно. Кремль должен оставить за собой возможность манёвра».