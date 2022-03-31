Эксперт рассказал, что принесет Ростовской области вступление ЛДНР в состав России

Posted 31 марта 2022, 11:58
Published 31 марта 2022, 11:58
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
По словам профессора, в конце позапрошлого столетия Ростов-на-Дону не случайно заслужил ряд прозвищ, таких, как «Русский Чикаго», «Город-купец», «Ростов-папа». Взрывное развитие будущей донской столицы было обусловлено соединением транспортных магистралей, благодаря которым он стал важнейшим узлом связи людей и товарных отношений.
«Посмотрите на глобус - со всей Азии естественная и тысячелетиями исхоженная разными народами дорога в Европу не минует низовья Дона. Сейчас эта линия коммуникаций миллиардов людей прервана. При её восстановлении и мирной обстановке Ростов и весь Юг России получает новые возможности развития», - говорит Сергей Юсов.
Однако собеседник подчеркивает, что новые возможности для развития Ростовской области зависят от статуса и границ регионов ЛДНР и былой Новроссии.
«Слова главы Луганской республики Леонида Пасечника в интервью иностранным журналистам о возможном референдуме о присоединении к России вызвали очень серьёзный резонанс. Но им же они и были осторожно отыграны назад. С заявлениями как о «личном мнении», так и оговорках: «После, получив свободу, наши граждане вправе определить свою судьбу», - отмечает Сергей Юсов. - А в Москве , в лице реальных ньюсмейкеров, эту тему развивать не стали. Оно и понятно. Кремль должен оставить за собой возможность манёвра».
Профессор добавляет, что до того, как Ростовская область и ее жители начнут получать экономические выгоды от восстановления и развития международных коммуникаций, должны быть разрешены военные и политические проблемы.
«И очередность этих событий неизменна. Как и когда? Может и есть пророк, которому это доподлинно известно. Но я с ним не знаком», - резюмирует Сергей Юсов.
Ранее RostovGazeta со ссылкой на слова Анатолий Вассермана сообщала, в чем заключается основная опасность Украины.