Разбитые за зиму дороги начали латать в Ростове весной

Posted 1 апреля 2022, 17:01
Published 1 апреля 2022, 17:01
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
Логвиненко пообещал горожанам, что объемы восстановления дорожного полотна вырастут в разы. В работах будут участвовать 18 дорожных бригад, что на четыре больше, чем раньше.
Градоначальник подчеркнул, что с наступлением теплой погоды дорожники переходят на традиционную асфальтобетонную смесь. Укладываться она будет струйно-инъекционным методом.
Всего в нынешнем году власти планируют отремонтировать 19 дорожных объектов.
Напомним, сейчас в Ростовской области работники Минтранса совместно с подрядчиками дорожного ремонта инспектируют качество дорожного полотна на предмет ям. Целью мероприятия является выявления ям, которые подрядчики должны отремонтировать по гарантии. Выявленные дефекты дорожного полотна должны быть исправлены к 1 мая нынешнего года.