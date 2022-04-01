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Posted 1 апреля 2022, 17:01

Published 1 апреля 2022, 17:01

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Разбитые за зиму дороги начали латать в Ростове весной

Разбитые за зиму дороги начали латать в Ростове весной

1 апреля 2022, 17:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В Ростове начали латать образовавшиеся после зимы ямы на дорогах, сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко в своем канале в телеграм.

Логвиненко пообещал горожанам, что объемы восстановления дорожного полотна вырастут в разы. В работах будут участвовать 18 дорожных бригад, что на четыре больше, чем раньше.

Градоначальник подчеркнул, что с наступлением теплой погоды дорожники переходят на традиционную асфальтобетонную смесь. Укладываться она будет струйно-инъекционным методом.

Всего в нынешнем году власти планируют отремонтировать 19 дорожных объектов.

Напомним, сейчас в Ростовской области работники Минтранса совместно с подрядчиками дорожного ремонта инспектируют качество дорожного полотна на предмет ям. Целью мероприятия является выявления ям, которые подрядчики должны отремонтировать по гарантии. Выявленные дефекты дорожного полотна должны быть исправлены к 1 мая нынешнего года.

#Город#Касается каждого#Новости
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