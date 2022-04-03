Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Ростова на плохую экологию в Левенцовке

Ранее жители микрорайона Левенцовский пожаловались на едкий запах, который появляется ночью. По словам проживающих в этом районе людей, у них от этого запаха болит голова. Специалисты лаборатории ЦЛАТИ провели исследования и зафиксировали в воздухе потенциально опасные вещества.