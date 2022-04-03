Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Ростова на плохую экологию в Левенцовке

Posted 3 апреля 2022, 16:42
Published 3 апреля 2022, 16:42
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
В следственный комитет обратились обеспокоенные ростовчане, которые жалуются на плохую экологическую обстановку в их районе, который находится в непосредственной близости от завода по производству ковров.
Бастрыкин отреагировал на данное заявление и поручил региональному руководителю СУ СК провести проверку данных сообщений.
Ранее жители микрорайона Левенцовский пожаловались на едкий запах, который появляется ночью. По словам проживающих в этом районе людей, у них от этого запаха болит голова. Специалисты лаборатории ЦЛАТИ провели исследования и зафиксировали в воздухе потенциально опасные вещества.