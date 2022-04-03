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Posted 3 апреля 2022, 16:42

Published 3 апреля 2022, 16:42

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Ростова на плохую экологию в Левенцовке

Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Ростова на плохую экологию в Левенцовке

3 апреля 2022, 16:42
Фото: 1MI.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушении прав жителей ЖК«Западная Резиденция», который расположен в Левенцовском районе Ростова-на-Дону, сообщается на сайте СКР.

В следственный комитет обратились обеспокоенные ростовчане, которые жалуются на плохую экологическую обстановку в их районе, который находится в непосредственной близости от завода по производству ковров.

Бастрыкин отреагировал на данное заявление и поручил региональному руководителю СУ СК провести проверку данных сообщений.

Ранее жители микрорайона Левенцовский пожаловались на едкий запах, который появляется ночью. По словам проживающих в этом районе людей, у них от этого запаха болит голова. Специалисты лаборатории ЦЛАТИ провели исследования и зафиксировали в воздухе потенциально опасные вещества.

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