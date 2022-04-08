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Posted 8 апреля 2022, 10:38

Published 8 апреля 2022, 10:38

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области частично ограничат до 12 июня

Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области частично ограничат до 12 июня

8 апреля 2022, 10:38
Фото: 1MI.
В Ростовской области движение по участку трассы М-4 «Дон» между 982-м и 995-м километрам будут осуществлять в особом режиме с 8 апреля до 12 июня, информацию подтвердил оперативный дежурный «Автодора» по участку трассы между 907-м и 1091-м километром.

Сотрудник «Автодора» сообщил, что начиная с пятницы, 8 апреля, на участке трассы М-4 «Дон» с 982-го по 9950-й километр будут действовать ограничения для проезда автомобилей между поселком Аютинским и хутором Пролетаркой.

Трассу разграничат на несколько участков с сужениями в шахматном порядке, поэтому автомобилистам стоит пересчитать запланированное время поездки или же найти для себя маршрут объезда.

Согласно данным дорожной ситуации на портале «Автодора» этот участок уже был закрыт на ремонт в период с 10 марта по 10 апреля. Сообщается, что рабочие проводили ремонт дорожного полотна, а потому в течение последнего месяца было закрыто движение по обратному направлению в сторону Москвы.

«Участок будет перекрыт частично, там будут проводить запланированные ремонтные работы», — подтвердил информацию оперативный дежурный.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил автомобилистов с пониманием отнестись к двухмесячным ремонтным работам по трассе М-4 «Дон».

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#Общество#Новости
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