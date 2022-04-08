Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области частично ограничат до 12 июня

Согласно данным дорожной ситуации на портале «Автодора» этот участок уже был закрыт на ремонт в период с 10 марта по 10 апреля. Сообщается, что рабочие проводили ремонт дорожного полотна, а потому в течение последнего месяца было закрыто движение по обратному направлению в сторону Москвы.