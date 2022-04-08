Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области частично ограничат до 12 июня

Posted 8 апреля 2022, 10:38
Published 8 апреля 2022, 10:38
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Сотрудник «Автодора» сообщил, что начиная с пятницы, 8 апреля, на участке трассы М-4 «Дон» с 982-го по 9950-й километр будут действовать ограничения для проезда автомобилей между поселком Аютинским и хутором Пролетаркой.
Трассу разграничат на несколько участков с сужениями в шахматном порядке, поэтому автомобилистам стоит пересчитать запланированное время поездки или же найти для себя маршрут объезда.
Согласно данным дорожной ситуации на портале «Автодора» этот участок уже был закрыт на ремонт в период с 10 марта по 10 апреля. Сообщается, что рабочие проводили ремонт дорожного полотна, а потому в течение последнего месяца было закрыто движение по обратному направлению в сторону Москвы.
«Участок будет перекрыт частично, там будут проводить запланированные ремонтные работы», — подтвердил информацию оперативный дежурный.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил автомобилистов с пониманием отнестись к двухмесячным ремонтным работам по трассе М-4 «Дон».