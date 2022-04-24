На проверку дорог в Ростовской области потратят 40 млн рублей в 2022 году

Posted 24 апреля 2022, 13:24
Published 24 апреля 2022, 13:24
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Заказчиком выступает региональный Минтранс. Сумма контракта составляет 40 млн рублей. Исполнитель данных работ будет определен в середине мая.
Предполагается, что выполнен контракт будет до конца ноября текущего года. При этом выполнить свои обязательства по контракту исполнитель может и раньше этого срока.
В перечень дорог, которые подлежат диагностике, относятся, например, участки «Северный обход г. Ростова-на-Дону», «Подъезд к аэропорту «Южный», а также дорога города Шахты до Белой Калитвы.
Ранее ростовские власти разместили на сайте госзакупок заказ на разработку схемы ливневок в городе. Стоимость этой работы оценивается почти в 63 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен актуализировать нынешнюю схему ливневок до начала лета следующего года.
Алиса Смирнова
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