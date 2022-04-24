rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2022, 13:24

Published 24 апреля 2022, 13:24

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

На проверку дорог в Ростовской области потратят 40 млн рублей в 2022 году

24 апреля 2022, 13:24
Сюжет
Касается каждого
Контракт на работы по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональный Минтранс. Сумма контракта составляет 40 млн рублей. Исполнитель данных работ будет определен в середине мая.

Предполагается, что выполнен контракт будет до конца ноября текущего года. При этом выполнить свои обязательства по контракту исполнитель может и раньше этого срока.

В перечень дорог, которые подлежат диагностике, относятся, например, участки «Северный обход г. Ростова-на-Дону», «Подъезд к аэропорту «Южный», а также дорога города Шахты до Белой Калитвы.

Ранее ростовские власти разместили на сайте госзакупок заказ на разработку схемы ливневок в городе. Стоимость этой работы оценивается почти в 63 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен актуализировать нынешнюю схему ливневок до начала лета следующего года.

Алиса Смирнова

#Город#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика