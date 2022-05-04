Последнюю очередь северного обхода Ростова сдадут в эксплуатацию в 2022 году

Posted 4 мая 2022, 13:22
Published 4 мая 2022, 13:22
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
При этом глава регионального Минтранса Владимир Окунев отметил, что главной задачей является соблюдение сроков строительства, а также качество выполняемых работ.
Министр также сообщил, что северный обход, развязка на 9 км магистрали А-280 и западная хорда являются тремя важными частями Ростовского транспортного кольца.
Стоит отметить, что в конце прошлого года дорожники уложили асфальтобетон на 78% протяженности третьей очереди Северного обхода. Остальные работы они собирались выполнить в 2022 году.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что строительство Ростовского транспортного кольца может быть завершено раньше установленного срока. Он также подчеркнул, что ускорить темпы строительства помогут благоприятные условия летом и осенью.
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