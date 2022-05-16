Для непрерывного цветения в Ростове высадили более 43 тысяч цветов

В настоящий момент рабочие ведут посадку летних цветов, общее число саженцев составляет более 43 тысяч растений, среди которых бархатцы, циннии, газании, сальвии и другие яркие цветы. В будущем запланирована посадка дополнительных цветущих растений теплолюбивых сортов, а также работы по оформлению ваз и кашпо.