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Posted 16 мая 2022, 14:00

Published 16 мая 2022, 14:00

Modified 1 октября, 13:38

Updated 1 октября, 13:38

Для непрерывного цветения в Ростове высадили более 43 тысяч цветов

16 мая 2022, 14:00
Сюжет
Касается каждого
В Ростове-на-Дону непрерывное цветение на городских улицах будет сохраняться благодаря высадке 43 тысяч растений, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации города поделился, что в настоящий момент на территории Ростова продолжаются посадочные мероприятия по декоративному озеленению улиц.

Основной объем работ приходится на улицы, площади, парки и скверы, где рабочие занимаются цветочным оформлением городской среды. Алексей Логвиненко рассказал, что для посадки специально используют яркие цветущие растения, чтобы улицы города непрерывно сохраняли привлекательный вид во все сезоны.

В настоящий момент рабочие ведут посадку летних цветов, общее число саженцев составляет более 43 тысяч растений, среди которых бархатцы, циннии, газании, сальвии и другие яркие цветы. В будущем запланирована посадка дополнительных цветущих растений теплолюбивых сортов, а также работы по оформлению ваз и кашпо.

Ранее власти сообщили об очередной замене засохших деревьев Зеленого острова на новые.

#Общество#Касается каждого#Новости
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