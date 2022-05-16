Для непрерывного цветения в Ростове высадили более 43 тысяч цветов

Posted 16 мая 2022, 14:00
Published 16 мая 2022, 14:00
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
Глава администрации города поделился, что в настоящий момент на территории Ростова продолжаются посадочные мероприятия по декоративному озеленению улиц.
Основной объем работ приходится на улицы, площади, парки и скверы, где рабочие занимаются цветочным оформлением городской среды. Алексей Логвиненко рассказал, что для посадки специально используют яркие цветущие растения, чтобы улицы города непрерывно сохраняли привлекательный вид во все сезоны.
В настоящий момент рабочие ведут посадку летних цветов, общее число саженцев составляет более 43 тысяч растений, среди которых бархатцы, циннии, газании, сальвии и другие яркие цветы. В будущем запланирована посадка дополнительных цветущих растений теплолюбивых сортов, а также работы по оформлению ваз и кашпо.
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