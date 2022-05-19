Автобусы Ростова продезинфицируют после транспортировки украинских военнопленных

Глава департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня рассказал, что после транспортировки военнопленных с завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, автобусы нуждаются в дезинфекции. Для этого будут применяться средства, аналогичные тем, что используют для санобработок по нормам профилактики распространения коронавирусной инфекции.