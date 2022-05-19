Автобусы Ростова продезинфицируют после транспортировки украинских военнопленных

Posted 19 мая 2022, 13:39
Published 19 мая 2022, 13:39
Modified 11 сентября 2022, 15:26
Updated 11 сентября 2022, 15:26
Глава департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня рассказал, что после транспортировки военнопленных с завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, автобусы нуждаются в дезинфекции. Для этого будут применяться средства, аналогичные тем, что используют для санобработок по нормам профилактики распространения коронавирусной инфекции.
В издании сообщили, что для перевозок использовали автобусы МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и МУП «РТК», при этом выпуск транспорта на городские маршруты сократился всего на 4%.
Напомним, 17 мая источник издания опроверг, что пленных направили именно в изолятор Ростова-на-Дону. Позднее представители Минобороны РФ заявили, что раненых направили в приграничную больницу Новоазовска.