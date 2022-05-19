Еще один день фестиваля «Донской селедки» в Ростове проведут на свежем воздухе 21 мая

Для этого на территории Кумженской рощи по адресу улица Кумженская, 2А в субботу, 21 мая, будет организован еще один день гастрономического фестиваля, в рамках которого жители и гости города смогут познакомиться не только с вариантами приготовления селедки, но и соприкоснуться с культурой и традициями дончан.