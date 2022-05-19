Еще один день фестиваля «Донской селедки» в Ростове проведут на свежем воздухе 21 мая

Posted 19 мая 2022, 13:40
Published 19 мая 2022, 13:40
Modified 11 сентября 2022, 15:25
Updated 11 сентября 2022, 15:25
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что после успеха фестиваля «Донская селедка» на майских праздниках в городе решили провести еще один день в формате open-air.
Для этого на территории Кумженской рощи по адресу улица Кумженская, 2А в субботу, 21 мая, будет организован еще один день гастрономического фестиваля, в рамках которого жители и гости города смогут познакомиться не только с вариантами приготовления селедки, но и соприкоснуться с культурой и традициями дончан.
В рамках фестиваля с 11.00 до 16.00 мск пройдут концерт, конкурсы, будут подготовлены фотозоны и мероприятия для детей, а также фудкорты.