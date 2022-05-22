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Уроженец Ростова Дмитрий Дибров засветился на публике с другой женщиной

22 мая 16:21
Фото: @polinadibrova
Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в общении с другой женщиной, пишет «Экспресс газета».

Как пишут СМИ, Дибров впервые за долгое время появился на публичном мероприятии. Он пришел на премьеру фильма «Точка кипения».

Несколько лет назад телеведущий перенес инсульт и долгое время восстанавливался от него.

В 2009 году он женился в четвертый раз. Его жена Полина Диброва также родом из донской столицы. Она младше супруга на 30 лет.

Однако в этот раз жены рядом с Дибровым не было. Но папарацци засняли его на премьере с искусствоведом и кинорежиссером Ольгой Свибловой. Они увлеченно о чем-то разговаривали.

Ранее стало известно, что Дибров с супругой были вынуждены прервать свой отдых на Мальдивах из-за начавшейся спецоперации на территории Украины.

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