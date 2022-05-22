Уроженец Ростова Дмитрий Дибров засветился на публике с другой женщиной

Как пишут СМИ, Дибров впервые за долгое время появился на публичном мероприятии. Он пришел на премьеру фильма «Точка кипения».
Несколько лет назад телеведущий перенес инсульт и долгое время восстанавливался от него.
В 2009 году он женился в четвертый раз. Его жена Полина Диброва также родом из донской столицы. Она младше супруга на 30 лет.
Однако в этот раз жены рядом с Дибровым не было. Но папарацци засняли его на премьере с искусствоведом и кинорежиссером Ольгой Свибловой. Они увлеченно о чем-то разговаривали.
Ранее стало известно, что Дибров с супругой были вынуждены прервать свой отдых на Мальдивах из-за начавшейся спецоперации на территории Украины.