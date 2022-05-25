ДНК-тесты на отцовство для буренок будут делать в Ростове

Лаборатория открылась на базе Регионального информационно-селекционного центра Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных (РИСЦ). Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, открытие лаборатории увеличит конкурентоспособность местных животноводческих хозяйств.
В новой лаборатории будут делать генетические анализы, которые позволят выяснить, какая группа крови досталась животным от матери и от отца. Кроме того, можно будет создать специальную картотеку животных производителей для того, чтобы упорядочить их генетические линии.
Ранее в Ростовской области у клещей выявили ДНК возбудителя лихорадки Ку. Клеща для анализа сняли с крупного рогатого скота.