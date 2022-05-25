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ДНК-тесты на отцовство для буренок будут делать в Ростове

25 мая 12:45
Фото: vwalakte/freepik.com
В Ростове появилась лаборатория иммуногенетической экспертизы сельхозживотных, сообщили в облправительстве.

Лаборатория открылась на базе Регионального информационно-селекционного центра Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных (РИСЦ). Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, открытие лаборатории увеличит конкурентоспособность местных животноводческих хозяйств.

В новой лаборатории будут делать генетические анализы, которые позволят выяснить, какая группа крови досталась животным от матери и от отца. Кроме того, можно будет создать специальную картотеку животных производителей для того, чтобы упорядочить их генетические линии.

Ранее в Ростовской области у клещей выявили ДНК возбудителя лихорадки Ку. Клеща для анализа сняли с крупного рогатого скота.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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